ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Сносом памятников советским солдатам Польша демонстрирует нежелание сохранять нормальные отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон монументы должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". За последние несколько лет в Польше уничтожили минимум 20 памятников советским солдатам.

"С 2014 года, после того, как резко ухудшились российско-польские отношения, наши польские партнеры не считают себя связанными даже теми обязательствами, которые напрямую вытекают из подписанных между нашими странами соглашений. Они просто решили эти документы по-иному трактовать. Решили, что только могилы подлежат защите в соответствии с российско-польским межправительственным Соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года. А вне территорий захоронений сотни памятников, воздвигнутых в честь Красной Армии, советских воинов-освободителей, с некоторых пор решено считать орудием советской коммунистической пропаганды, они подлежат "устранению из публичного пространства", проще говоря — сносу, ликвидации", — рассказал посол.

По словам Андреева, попытки РФ воззвать к разуму и совести польских партнеров результата не приносят. "Это вопрос политической воли. Если бы было желание сохранять с нашей страной нормальные отношения, не допускать оскорбления чувств нашего народа, так не стали бы поступать. Но был сознательно взят курс на конфронтацию. Помимо сноса памятников, серьезной проблемой остаются проявления вандализма, причем не только в отношении памятников, но и в отношении наших воинских захоронений", — добавил он.

"Для нас это неприемлемо и оскорбительно, поскольку 600 тысяч наших воинов, солдат и офицеров Красной Армии, погибли, освобождая Польшу, и похоронены здесь. Плюс еще по разным данным от 700 тысяч до миллиона – а может быть и больше – советских военнопленных, которые содержались в гитлеровских лагерях на территории Польши и также здесь погибли и похоронены", — отметил собеседник агентства.

Андреев подчеркнул, что в переносе памятников на территорию России в данном случае смысла нет. "Речь не о памятниках. Речь о памяти. Памятники имеют смысл и значение в привязке к тем местам, где происходили события и действовали люди, в память о которых они установлены", — пояснил он.

Посол напомнил, что в сентябре 2015 года в Пененжно на северо-востоке Польши местные власти снесли монумент на месте, где в феврале 1945 года получил смертельное ранение командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский. "Нам неоднократно предлагали забрать этот памятник в Россию. А какой в этом смысл? Он был воздвигнут на месте, где произошло историческое событие. Монумент увековечивал память о самом молодом советском командующем фронтом, погибшем при освобождении от фашистов тогдашней Восточной Пруссии, на территории, которая теперь, благодаря Черняховскому и его бойцам, стала Польшей. И хотя памятник снесен, мы все равно каждый год 18 февраля приезжаем на это место, чтобы почтить память советского генерала", — сказал посол.

"Если хотят рушить памятники, пусть это останется на их совести. Нашего согласия на это надругательство над историей, а тем более соучастия в нем не будет", — заключил он.

Читайте полный текст интервью с Сергеем Андреевым >>