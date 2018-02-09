Посол в Варшаве рассказал о работе российско-польской группы

ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Работа российско-польской группы по сложным вопросам имеет смысл после возобновления политического диалога между странами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.

"В свое время Группа по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, создавалась под эгидой министерств иностранных дел России и Польши с целью облегчить политический диалог между нашими странами, освободить его от трудных вопросов прошлого с тем, чтобы ими занимались профессиональные историки и искали пути для достижения взаимопонимания", — напомнил посол.

Он констатировал, что эта группа на определенном этапе провела большую работу, в 2010 году опубликовала солидный сборник статей о российско-польских отношениях в ХХ веке "Белые пятна – черные пятна". "Однако уже тогда было ясно, что подходы к вопросам общей истории у нас в большинстве случаев все-таки не совпадают. Поэтому в сборнике одни и те же события описывались российскими и польскими историками с различных точек зрения. Тем не менее, тогда эта работа была интересной и полезной", — отметил собеседник агентства.

По словам Андреева, "после того, как по инициативе польской стороны весной 2014 года политический диалог между нашими странами был прерван, отпала и нужда в том, чтобы его облегчать за счет освобождения от исторических вопросов".

"Группа по сложным вопросам создавалась в увязке с политическим диалогом, а если такого диалога нет, то и в ее реанимации мы не видим смысла. Начинать, как нам кажется, нужно с другого конца – с восстановления на польской стороне политической воли к поддержанию нормальных отношений с Россией. Если этого нет, то нет смысла и возобновлять работу Группы", — заключил посол.

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