В Таиланде по запросу США задержали россиянина, пишут СМИ

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Сотрудники управления по подавлению преступности полиции Таиланда задержали в Бангкоке по запросу ФБР США российского гражданина, которого американские правоохранительные органы обвиняют в интернет-мошенничестве и хакерских атаках, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на анонимный источник в полиции.

По информации газеты в одном из кондоминиумов в деловой части Бангкока в районе Сукхумвит задержан проживавший там шесть лет гражданин РФ Сергей Сергеевич Медведев 1987 года рождения. Американские власти подозревают Медведева в том, что он является вторым лицом среди организаторов и руководителей международной группы хакеров, осуществлявшей крупные мошеннические операции, а также торговлю наркотиками и оружием в Интернете через "черный" интернет-сайт, существовавший под лозунгом In Fraud We Trust ("Мы верим в мошенничество"), перефразированным лозунгом In God We Trust ("Мы верим в Бога"), который печатается на долларовых банкнотах США.

Газета сообщает со слов источника, что задержание стало частью глобальной операции ФБР против мошеннической хакерской группы, которая ведется уже несколько месяцев.

В посольстве РФ в Бангкоке агентству сообщили, что о задержании россиянина узнали из газеты, никакой официальной информации о задержании таиландские полицейские органы в дипмиссию пока не передавали.

"Мы направили запрос в главное управление национальной полиции Таиланда, ответа пока нет", — сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.