В Кувейте россиянку Лазареву выпустили под залог

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Суд в Кувейте после четырех отказов освободил под залог арестованную в этой стране гражданку России Марию Лазареву, сообщили РИА Новости ее международные адвокаты.
По их словам, залог был выплачен за трех человек. Помимо Лазаревой на свободу вышли ее коллега по компании KGL Investment (KGLI) Саид Дашти и бывший руководитель финансового управления Портового управления Кувейта Абдулла Альшамали.
По данным адвокатов, Лазарева все еще находится в Кувейте.
Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре прошлого года. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.
Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.