В Кувейте россиянку Лазареву выпустили под залог

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Суд в Кувейте после четырех отказов освободил под залог арестованную в этой стране гражданку России Марию Лазареву, сообщили РИА Новости ее международные адвокаты.

"Мария Лазарева и ее коллега были выпущены под залог в размере 30 миллионов долларов. Сейчас она и ее юристы продолжают опровергать выдвинутые обвинения", — сообщили юристы.

По их словам, залог был выплачен за трех человек. Помимо Лазаревой на свободу вышли ее коллега по компании KGL Investment (KGLI) Саид Дашти и бывший руководитель финансового управления Портового управления Кувейта Абдулла Альшамали.

По данным адвокатов, Лазарева все еще находится в Кувейте.

Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре прошлого года. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.

Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.