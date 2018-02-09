Премьер-министр Литвы воспротивился антироссийской пропаганде

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) раскритиковал заявления литовских пропагандистов в отношении России, сообщает Sputnik Lietuva.

Сквернялис сослался на недавний опрос компании RAIT, согласно которому более половины литовцев выступили за восстановление политических связей с Россией. Глава литовского правительства сравнил антироссийскую пропаганду Вильнюса с "российской"."Заявления наших пропагандистов ничем не отличаются от пропаганды с другой стороны. Результаты сегодняшнего опроса показали, сколько людей согласны с тем, что мы нуждаемся в определенных контактах (не в дружбе или приятельских отношениях). Я полагаю, 52 процента. Что это — опять "неправильный" опрос, "дискредитирующий" опрос? Или, может, все-таки стоит прислушаться к мнению людей?" — заявил он.

Также Сквернялис призвал не называть инакомыслящих "кремлевскими агентами".

"Так не должно быть, что если человек выражает точку зрения, которая никому не нравится, его сразу начинают засыпать обвинениями — "кремлевский агент" и так далее", — посетовал политик.

Ранее Саулюс Сквернялис выразил мнение, что России и Литве следует начинать возобновление контактов, прерванных в 2014 году. Идею политика раскритиковала президент страны Даля Грибаускайте, назвав такое предложение "нецелесообразным и безответственным".