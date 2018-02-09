"Как придумали Украину". Слова, которые стоили жизни Олесю Бузине

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. В Киеве начинается судебный процесс по делу об убийстве украинского писателя и публициста Олеся Бузины. Его застрелили у подъезда дома, в котором он жил, в апреле 2015-го. Иллюзий, что процесс пройдет беспристрастно, нет ни у кого: подозреваемых в преступлении на выходе из СИЗО встречали цветами. Как шло расследование и кому неудобна правда об убийстве писателя — в материале РИА Новости.

"Хладнокровие и полное безразличие"

Адвокат матери убитого журналиста Ренат Кузьмин опубликовал в социальной сети пост, где объяснил, почему объективности ждать не стоит.

В частности, Кузьмин отметил, что у него нет "иллюзий относительно чистоплотности действий ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины. — Прим. ред.) в предстоящем судебном процессе". "С первого дня расследования ГПУ делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым. Большинство очевидных версий, в том числе о причастности к убийству сотрудников украинских спецслужб и милитаризированных радикальных формирований, были проигнорированы следствием", — так адвокат подвел итог следственным действиям украинских силовиков за три года.

Как напомнил Кузьмин, следствие не приобщило к делу материалы о том, что обвиняемые — националисты и участники силовой операции Киева в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук — в момент убийства были под негласным контролем МВД. Их телефоны прослушивались, за ними велось наружное наблюдение.

© AFP 2018 / Sergei Supinsky Дениса Полищука, подозреваемого в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, выносят из СИЗО на руках. 23 июня 2015 © AFP 2018 / Sergei Supinsky Дениса Полищука, подозреваемого в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, выносят из СИЗО на руках. 23 июня 2015

"Из материалов дела были похищены важные документы, включая протоколы допросов свидетелей, указывающих на совершение убийства не подозреваемыми, а другими лицами", — обрисовывает ситуацию юрист.

Он также указал на процессуальные нарушения, на то, что не установлены организаторы и заказчики преступления. Наконец, на то, что прокуратура зачем-то направила дело в Одессу, чтобы получить предлог его закрыть. Словом, Кузьмин по-юридически сухо описал, как украинские власти пошагово делали все, чтобы правду о резонансном убийстве не узнал никто.

Вдова Бузины Наталия эмоционально подтвердила: власти не заинтересованы в расследовании. "Просьбы мамы Олеся принять ее проигнорировали все — и генпрокурор, и глава СБУ, и президент Украины <…>. Хладнокровие и полное безразличие к материнскому горю <…>. Наши адвокаты находятся под постоянным психологическим давлением", — говорила она в интервью РИА Новости.

О мотивах убийства Наталия высказалась так: "Уровень жестокости вырос. Человеческая жизнь потеряла ценность. Мы перестали слышать аргументы, лучшим аргументом стало оружие <…>. Все это было на горячую голову".

Супруга писателя не сомневается: сегодня, даже с учетом непримиримости сторон в гражданском противостоянии на Украине, Бузину бы не убили. "Открыли бы несколько уголовных дел, водили бы по судам, как Гужву или Коцабу (Игорь Гужва и Руслан Коцаба — украинские журналисты, подвергшиеся преследованиям у себя в стране. — Прим. ред.), но не убивали бы", — уверена она.

Цветы — обвиняемым

И Наталия Бузина, и Ренат Кузьмин по понятным причинам говорят о процессе довольно сдержанно. Каждый шаг следствия сопровождался хулиганскими эксцессами. Власти даже не пытались сделать вид, что кто-то всерьез пытается найти виновных. Радикалы открыто демонстрировали: в работе правоохранительных органов никакого смысла нет, искать справедливость бесполезно.

Оба подозреваемых были взяты под стражу в июне 2015-го, потом выпущены на свободу, затем снова водворены в следственный изолятор. А в декабре того же года Полищука и Медведько вообще отпустили под домашний арест. Причем на выходе из СИЗО обоих встречала восторженная толпа сторонников с цветами — боевиков буквально носили на руках.

В августе того же года активисты "Правого сектора" * установили памятную доску на месте убийства Бузины. Мемориал был посвящен — нет, не убитому писателю, а… Полищуку и Медведько — "украинским националистам, которые подвергаются неправомерным уголовным обвинениям".

© AFP 2018 / Volodymyr Shuvayev На месте убийства журналиста Олеся Бузины в Киеве © AFP 2018 / Volodymyr Shuvayev На месте убийства журналиста Олеся Бузины в Киеве

Все дальнейшее напоминало фарс, а не следствие. В июне 2016-го из уголовного дела пропали протоколы допроса политолога Владимира Фесенко. Он сообщил следствию, что получил письмо с информацией об организации убийства Бузины УПА (Украинской повстанческой армией)*.

В июле того же года у подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука принудительно взяли образцы ДНК. Следователям нужно было сравнить их с ДНК, найденными на предметах одежды, брошенных на месте преступления.

Подозреваемые и их сторонники из числа радикалов демонстративно отказались помогать сотрудникам правоохранительных органов. Пришлось задействовать спецназ. Депутат Верховной рады Игорь Луценко по этому поводу даже закатил истерику: дескать, полицейские били Медведько и Полищука и их адвокатов. "Сейчас я переживаю за свою жизнь, потому что сегодня меня чуть не убили", — жаловался потом журналистам Медведько.

Позднее группа поддержки облила бычьей кровью ступеньки и двери здания Генпрокуратуры в знак протеста против уголовного преследования Медведько и Полищука.

Радикалы и не думали скрывать, что Бузина убит ими. Они гордились этим. Подозреваемые пользовались всяческой поддержкой.

Убит в родном городе

Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015-го у его дома в Киеве. Незадолго до этого он уволился с поста шеф-редактора газеты "Сегодня", не согласившись с введенной цензурой.

Взгляды Бузины вызывали возмущение и у официального Киева, и у украинских националистов. Писатель считал, что Украина должна быть двуязычной и что такой большой стране необходима федерализация. К русскому народу Бузина относил и украинцев, и белорусов. Культурную политику Киева он критиковал, заявляя, что в стране тратится "огромное количество времени не столько на воссоздание украинской культуры, сколько на попытки уничтожить российскую культуру".

Книгам его сопутствовал успех, так как писал он "поперек линованной бумаги". Он автор таких книг, как "Воскрешение Малороссии", "Верните женщинам гаремы", "Докиевская Русь", а также "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину" — радикалы могли возненавидеть его только за это название. Бузине принадлежит и такой труд, как "Вурдалак Тарас Шевченко" — неизвестные страницы из жизни иконы украинского национализма. "Цель этой книги — развенчать миф о Шевченко. Вы узнаете совсем другого Кобзаря — не гения и святого, а алкоголика и завистника", — анонсировал книгу издатель. В результате на Бузину подал в суд Национальный союз писателей Украины. Процесс Олесь выиграл.

Писатель не принял ни Майдан, ни пришедшее на волне "революции достоинства" правительство. Про воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе он говорил ровно противоположное тому, что утверждала официальная пропаганда Киева.

"Почему даже самые горячие сторонники Майдана, побывав в Крыму, который украинские власти называют "оккупированной" территорией, отмечают радость подавляющего большинства местных жителей от "оккупации"?" — задавал Бузина неприятные вопросы оппонентам.

И добавлял, что "Порошенко и Ко не имеют отныне возможности обстреливать Севастополь и Симферополь из артиллерийских орудий, как Донецк и Луганск, прикрыв это преступление против собственного народа аббревиатурой АТО".

Имея смелость критиковать и официальный Киев, и украинских националистов, писатель не желал уезжать из своей страны, хотя ему неоднократно предлагали это сделать. Бузину убили в его родном городе.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России.