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"Как придумали Украину". Слова, которые стоили жизни Олесю Бузине

08:0009.02.2018
(обновлено: 08:06 09.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ЛепехинКнига Если вам скажут, что я умер, не верьте…Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…
© РИА Новости / Владимир Лепехин

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. В Киеве начинается судебный процесс по делу об убийстве украинского писателя и публициста Олеся Бузины. Его застрелили у подъезда дома, в котором он жил, в апреле 2015-го. Иллюзий, что процесс пройдет беспристрастно, нет ни у кого: подозреваемых в преступлении на выходе из СИЗО встречали цветами. Как шло расследование и кому неудобна правда об убийстве писателя — в материале РИА Новости.

"Хладнокровие и полное безразличие"

Адвокат матери убитого журналиста Ренат Кузьмин опубликовал в социальной сети пост, где объяснил, почему объективности ждать не стоит.

В частности, Кузьмин отметил, что у него нет "иллюзий относительно чистоплотности действий ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины. — Прим. ред.) в предстоящем судебном процессе". "С первого дня расследования ГПУ делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым. Большинство очевидных версий, в том числе о причастности к убийству сотрудников украинских спецслужб и милитаризированных радикальных формирований, были проигнорированы следствием", — так адвокат подвел итог следственным действиям украинских силовиков за три года.

Как напомнил Кузьмин, следствие не приобщило к делу материалы о том, что обвиняемые — националисты и участники силовой операции Киева в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук — в момент убийства были под негласным контролем МВД. Их телефоны прослушивались, за ними велось наружное наблюдение.

© AFP 2018 / Sergei SupinskyДениса Полищука, подозреваемого в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, выносят из СИЗО на руках. 23 июня 2015
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Дениса Полищука, подозреваемого в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, выносят из СИЗО на руках. 23 июня 2015
Наталия Бузина
© Фото из личного архива семьи Олеся и Наталии Бузины
Наталия Бузина: сейчас Олеся бы уже не убили

"Из материалов дела были похищены важные документы, включая протоколы допросов свидетелей, указывающих на совершение убийства не подозреваемыми, а другими лицами", — обрисовывает ситуацию юрист.

Он также указал на процессуальные нарушения, на то, что не установлены организаторы и заказчики преступления. Наконец, на то, что прокуратура зачем-то направила дело в Одессу, чтобы получить предлог его закрыть. Словом, Кузьмин по-юридически сухо описал, как украинские власти пошагово делали все, чтобы правду о резонансном убийстве не узнал никто.

Вдова Бузины Наталия эмоционально подтвердила: власти не заинтересованы в расследовании. "Просьбы мамы Олеся принять ее проигнорировали все — и генпрокурор, и глава СБУ, и президент Украины <…>. Хладнокровие и полное безразличие к материнскому горю <…>. Наши адвокаты находятся под постоянным психологическим давлением", — говорила она в интервью РИА Новости.

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте… писателя Олеся Бузины
© РИА Новости / Владимир Лепехин
Олесь Бузина и его недруги: за правду убивают, за ложь вознаграждают

О мотивах убийства Наталия высказалась так: "Уровень жестокости вырос. Человеческая жизнь потеряла ценность. Мы перестали слышать аргументы, лучшим аргументом стало оружие <…>. Все это было на горячую голову".

Супруга писателя не сомневается: сегодня, даже с учетом непримиримости сторон в гражданском противостоянии на Украине, Бузину бы не убили. "Открыли бы несколько уголовных дел, водили бы по судам, как Гужву или Коцабу (Игорь Гужва и Руслан Коцаба — украинские журналисты, подвергшиеся преследованиям у себя в стране. — Прим. ред.), но не убивали бы", —  уверена она.

Цветы — обвиняемым

И Наталия Бузина, и Ренат Кузьмин по понятным причинам говорят о процессе довольно сдержанно. Каждый шаг следствия сопровождался хулиганскими эксцессами. Власти даже не пытались сделать вид, что кто-то всерьез пытается найти виновных. Радикалы открыто демонстрировали: в работе правоохранительных органов никакого смысла нет, искать справедливость бесполезно.

Активисты радикальной организации Правый сектор. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Лукашевич: Киев должен заняться проблемой радикальных националистов

Оба подозреваемых были взяты под стражу в июне 2015-го, потом выпущены на свободу, затем снова водворены в следственный изолятор. А в декабре того же года Полищука и Медведько вообще отпустили под домашний арест. Причем на выходе из СИЗО обоих встречала восторженная толпа сторонников с цветами — боевиков буквально носили на руках. 

В августе того же года активисты "Правого сектора" * установили памятную доску на месте убийства Бузины. Мемориал был посвящен — нет, не убитому писателю, а… Полищуку и Медведько — "украинским националистам, которые подвергаются неправомерным уголовным обвинениям".

© AFP 2018 / Volodymyr ShuvayevНа месте убийства журналиста Олеся Бузины в Киеве
© AFP 2018 / Volodymyr Shuvayev
На месте убийства журналиста Олеся Бузины в Киеве

Все дальнейшее напоминало фарс, а не следствие. В июне 2016-го из уголовного дела пропали протоколы допроса политолога Владимира Фесенко. Он сообщил следствию, что получил письмо с информацией об организации убийства Бузины УПА (Украинской повстанческой армией)*.

В июле того же года у подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука принудительно взяли образцы ДНК. Следователям нужно было сравнить их с ДНК, найденными на предметах одежды, брошенных на месте преступления.

Военнослужащие во время стрельб из спаренной зенитной установки а Яворивском военном полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Киев пытается "утилизировать" боевиков "Правого сектора"*

Подозреваемые и их сторонники из числа радикалов демонстративно отказались помогать сотрудникам правоохранительных органов. Пришлось задействовать спецназ. Депутат Верховной рады Игорь Луценко по этому поводу даже закатил истерику: дескать, полицейские били Медведько и Полищука и их адвокатов. "Сейчас я переживаю за свою жизнь, потому что сегодня меня чуть не убили", — жаловался потом журналистам Медведько.

Позднее группа поддержки облила бычьей кровью ступеньки и двери здания Генпрокуратуры в знак протеста против уголовного преследования Медведько и Полищука.

Радикалы и не думали скрывать, что Бузина убит ими. Они гордились этим. Подозреваемые пользовались всяческой поддержкой.

Убит в родном городе

Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015-го у его дома в Киеве. Незадолго до этого он уволился с поста шеф-редактора газеты "Сегодня", не согласившись с введенной цензурой.

Взгляды Бузины вызывали возмущение и у официального Киева, и у украинских националистов. Писатель считал, что Украина должна быть двуязычной и что такой большой стране необходима федерализация. К русскому народу Бузина относил и украинцев, и белорусов. Культурную политику Киева он критиковал, заявляя, что в стране тратится "огромное количество времени не столько на воссоздание украинской культуры, сколько на попытки уничтожить российскую культуру".

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Барьер между народами: Украина ограничивает культурные связи с Россией

Книгам его сопутствовал успех, так как писал он "поперек линованной бумаги". Он автор таких книг, как "Воскрешение Малороссии", "Верните женщинам гаремы", "Докиевская Русь", а также "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину" — радикалы могли возненавидеть его только за это название. Бузине принадлежит и такой труд, как "Вурдалак Тарас Шевченко" — неизвестные страницы из жизни иконы украинского национализма. "Цель этой книги — развенчать миф о Шевченко. Вы узнаете совсем другого Кобзаря — не гения и святого, а алкоголика и завистника", — анонсировал книгу издатель. В результате на Бузину подал в суд Национальный союз писателей Украины. Процесс Олесь выиграл.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине
© РИА Новости / Максим Блинов
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Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине

Писатель не принял ни Майдан, ни пришедшее на волне "революции достоинства" правительство. Про воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе он говорил ровно противоположное тому, что утверждала официальная пропаганда Киева.

Репродукция картины В. М. Васнецова Три богатыря.
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Украина признала богатырей из русских сказок угрозой

"Почему даже самые горячие сторонники Майдана, побывав в Крыму, который украинские власти называют "оккупированной" территорией, отмечают радость подавляющего большинства местных жителей от "оккупации"?" — задавал Бузина неприятные вопросы оппонентам.

И добавлял, что "Порошенко и Ко не имеют отныне возможности обстреливать Севастополь и Симферополь из артиллерийских орудий, как Донецк и Луганск, прикрыв это преступление против собственного народа аббревиатурой АТО".

Имея смелость критиковать и официальный Киев, и украинских националистов, писатель не желал уезжать из своей страны, хотя ему неоднократно предлагали это сделать. Бузину убили в его родном городе.

 

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России.

 

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