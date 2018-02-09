"На нас напали!" Голливуд в истерике из-за "вмешательства русских"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Актер Джим Керри удалил свою страницу на Facebook, заявив, что социальная сеть якобы заработала на "российском вмешательстве" в выборы в США. Характерно, что Керри — артист комического жанра. В Соединенных Штатах в виде фарса повторяется история 1950-х годов, когда голливудские звезды тоже твердили о заокеанской угрозе, обнаруживая антиамериканскую пропаганду в новейшем по тем временам медиа — на телевидении. РИА Новости вспоминает, как Голливуд участвовал в пропагандистских кампаниях Вашингтона.

"Расфренди Facebook"

Свой пост Джим Керри опубликовал во вторник. "Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получила прибыль от российского вмешательства в наши выборы и до сих пор недостаточно делает для того, чтобы это остановить. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, последовать моему примеру", — с таким призывом комик выступил в микроблоге в Twitter.

Запись он сопроводил тегом unfriendfacebook ("расфренди Facebook") и картинкой с основателем компании Марком Цукербергом. Название социальной сети Керри переиначил в Fakebook (от английского слова "fake" — фальшивка, газетная утка).

В сентябре 2017-го другой известный американский актер Морган Фримен снялся в видео "Комитета по расследованию против России". В эту неправительственную организацию вошли, в частности, режиссер Роб Райнер, бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018 г. ​

В ролике Фримен утверждает, что Кремль вмешался в президентские выборы 2016 года в США. Заявление выдержано в алармистском духе. "На нас напали. Идет война", — провозглашает актер с экрана.

И предлагает вообразить сценарий фильма об агенте КГБ, который мстит за свою родину и решает стать президентом. При этом зрителю демонстрируют президента России Владимира Путина и кадры событий в Москве 1980-90-х годов.

Фримен также рассказал о якобы предпринятых Москвой кибератаках на демократические государства. В заключение он призвал президента США Дональда Трампа "сообщить правду" о "российском вмешательстве" в выборы.

В Кремле до этого неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Информацию СМИ о том, что сотрудники предвыборного штаба Трампа якобы общались с российской разведкой, в Москве назвали не опирающейся на факты. Опровержения звучали и из Белого дома.

Выступление голливудской кинозвезды в Кремле прокомментировали. В Москве отнеслись к этому сдержанно, что называется, с пониманием. "Многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма", — заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Списки подозрительных

Действительно, истерия в США по поводу "российского вмешательства" напоминает 1950-е годы. Олицетворением той эпохи стал сенатор-республиканец правых взглядов Джозеф МакКарти. Вашингтону надо было противостоять советскому влиянию в Европе и по всему миру. В Китае установился коммунистический режим.

В 1950 году МакКарти объявил, что располагает списком из 205 подозрительных сотрудников Госдепартамента. Позднее в этот список были включены еще три тысячи американских чиновников. Некоторых уволили. Из библиотек изъяли около 30 тысяч книг прокоммунистической направленности.

© AP Photo Сенатор Джозеф Маккарти. 1950 © AP Photo Сенатор Джозеф Маккарти. 1950

Еще до маккартизма в стране действовала комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Борьба с потенциально подрывными элементами затронула и Голливуд. Там составили свой черный список, запретив попавшим в него работать по профессии. Прежде всего это были члены американской компартии и сочувствующие им.

По фабрике грез прошла волна гонений. Коллег активно разоблачали такие актеры, как Рональд Рейган — будущий президент США, Роберт Тейлор и Гэри Купер. Рейган произнес речь, очень похожую на закадровый текст, который в 2017-м начитает Морган Фримен: "План коммунистов в отношении Голливуда был необыкновенно прост. Он заключался в том, чтобы завладеть кинопромышленным бизнесом с целью создания колоссальной всемирной пропагандистской базы".

Пятидесятые годы — время расцвета нового медиа, телевидения. На общественных началах был опубликован доклад в еженедельнике "Контратака" — "Красные каналы: Отчет о влиянии коммунистов на радио и телевидение". В списке значился 151 человек — "красные и их симпатизанты".

Сейчас то же самое — обвинения в пропаганде новейших медиа, связях с "врагом". И некоторые актеры Голливуда снова колеблются вместе с генеральной линией партии.

Но если в 1950-х тон задавала республиканская партия, то сейчас — демократы. Именно представители демократической партии критикуют Трампа и всю нынешнюю администрацию США за "мягкость" по отношению к России.

— Калифорния, где находятся и Голливуд, и офисы высокотехнологичных компаний, в том числе владеющие социальными медиа, — особый штат. Там постоянно говорят об отделении от США, хотя никогда этого не сделают, — объясняет Кирилл Разлогов, киновед. — Творческая интеллигенция традиционно больше поддерживает демократическую партию. Но заявление Керри — это его частное мнение.

По удивительному совпадению спустя 60 лет снова ищут следы влияния на медиа. "Фейковые, то есть сфабрикованные новости, — это, мягко говоря, не инновация. Они существовали всегда. Всегда кто-то пытался сбить с толку противника, отвлечь чье-то внимание, — рассказывает глава департамента медиа Высшей школы экономики Илья Кирия. — Другое дело, что в социальных сетях фейковые новости заметнее, они быстрее распространяются и быстрее разоблачаются. Но некоторые предпочитают бороться не с производителями фейков, а предъявлять претензии той среде, где они распространяются, — социальным сетям".

Кирия подчеркивает, что, несмотря на абсурдность такой позиции, рациональное зерно в ней есть. "Алгоритмы, по которым социальные сети предлагают нам новости, остаются скрытыми — это основные секреты медиакомпаний. Причем вся история с обвинениями социальных сетей в распространении неправильной информации, ведении пропаганды в социальных сетях, во вмешательстве в выборы и фейковых новостях представляет собой тоже новости — и тоже, вероятно, не всегда достоверные".