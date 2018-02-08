Израильские археологи нашли римскую мозаику возрастом 1,8 тысячи лет

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Израильские археологи обнаружили в Национальном парке Кейсарии древнюю мозаику римского периода, возраст которой составляет около 1,8 тысячи лет, говорится в заявлении управления древностей Израиля.

Цветная мозаика была обнаружена под руинами более поздней постройки — большого богатого дома возрастом около 1,5 тысячи лет, который, предположительно, являлся частью агоры — общественного пространства торговли и собраний.

"Эта цветная мозаика размером 3,5 на 8 метров невероятно высокого качества. На ней изображены три фигуры, разноцветные геометрические узоры и длинная надпись на греческом", — приводятся в заявлении слова руководителей раскопок — доктора Питера Гендельмана и доктора Узи Ада.

По словам специалистов, на мозаике изображены три мужчины в тогах, которые, скорее всего, принадлежали к аристократии. "Если это было жилище, то изображенные фигуры – это, скорее всего, владельцы дома. Если это было общественное здание, то это могут быть спонсоры мозаики или члены городского совета", — предполагают археологи.

Глава департамента по сохранению предметов искусства управления древностями Израиля Жак Нагар добавил, что мозаика выполнена на высшем уровне, и такой тип мозаики можно встретить в турецкой Антиохии.

По словам главы корпорации развития Кейсарии Майкла Карсенти, Кейсария является одним из самых посещаемых городов Израиля и обладает множеством исторических объектов, и обнаруженная мозаика станет новой достопримечательностью города, войдя в список важных археологических находок.