Драка тигровой акулы и черепахи попала на видео

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В интернете появилось видео борьбы большой тигровой акулы и головастой морской черепахи. Видео опубликовали на странице пользователя Instagram Даниэля Брауна.

"Сегодня я стал свидетелем самого увлекательного события дикой природы, которое когда-либо наблюдал, — написал Браун в комментарии к ролику. — Большие тигровые акулы обнаружили головастую морскую черепаху и попытались ее съесть. От произошедшего дальше у меня просто отвисла челюсть. Черепаха стала отбиваться, кусая акул и используя свой панцирь в качестве брони, когда они ее атаковали".

Публикация от DanielThomasImages (@danielthomasbrowne) Янв 31, 2018 в 11:56 PST

Браун и его друзья решили снять схватку под водой и спустя несколько дней выложили второе видео, на котором акула держит черепаху за панцирь.

Публикация от DanielThomasImages (@danielthomasbrowne) Фев 5, 2018 в 10:34 PST

Большинство пользователей "болели" в этой схватке за черепаху.

"Каков боец!", — написал crysthefish.

"Мой Бог! Я и не представляла, что черепаха может так храбро сражаться с акулой! Эпично!", — прокомментировала nataliekparra.

"Эта черепаха заслуживает медаль Почета!", — подытожила sabrina_velasco.