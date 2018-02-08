Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение журналистов на Украине

ВЕНА, 8 фев – РИА Новости. Требуется оперативная реакция Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на притеснение журналистов на Украине, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На прошлой неделе издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.