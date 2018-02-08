Посол Ирака заявил, что восхищается Лавровым

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади аль-Азари заявил, что восхищается главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Я восхищаюсь некоторыми дипломатами, одним из таких в России является министр Сергей Лавров. Он прекрасно справляется с представлением своей страны и защитой российских интересов на международной арене, он опытный дипломат", — сказал аль-Азари РИА Новости.

Он также назвал своим хорошим другом замглавы МИД РФ Михаила Богданова и отметил, что он "хорошо известен в арабском мире, среди арабских лидеров и политиков".