Киев игнорирует политическую часть Минских соглашений, заявил Лукашевич

ВЕНА, 8 фев — РИА Новости. Киев полностью игнорирует политическую часть минских договоренностей, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Киев полностью игнорирует политическую часть обязательств, закон об "особом статусе" Донбасса не введен в действие из-за не предусмотренных "Комплексом мер" условий. Условия проведения местных выборов Киев обязан согласовать с Донецком и Луганском. Этого не происходит. Не обсуждается даже "формула Франка-Вальтера Штайнмаера", сопрягающая эти два ключевых вопроса", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он отметил, что представители Киева последовательно уклоняются от прямого согласования с Донецком и Луганском мер по урегулированию кризиса, несмотря на то, что это прямо предусмотрено минскими договоренностями.

"Для этого и была сформирована Контактная группа, в которой украинская сторона представлена всеми конфликтующими субъектами. Ожидаем, что уважаемому послу (спецпредставителю ОБСЕ) Мартину Сайдику все-таки удастся выполнить ключевую задачу — добиться от сторон результативного диалога", — добавил постпред.