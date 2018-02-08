Минобороны Франции представило закон о военном планировании

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли представила совету министров страны проект закона о военном планировании (loi de programmation militaire) на 2019-2025 годы, в рамках которого к 2025 году французский военный бюджет составит 2% от ВВП, а все сферы вооруженных сил страны пройдут масштабную модернизацию.

"Закон о военном планировании, который я вам сегодня представляю, приводит в соответствие программы и средства нашей армии. Этот закон очень ясно заявляет о том, что возрождение нашей армии начинается", — заявила Парли. Трансляция велась в официальном Periscope Елисейского дворца.

Военный бюджет на уровне НАТО

По словам Парли, в современном мире "жестоких и непредсказуемых конфликтов"… "именно сильная оборона является гарантией безопасности и свободы" Франции. В целях укрепления французской армии было решено значительно увеличить военный бюджет, который к 2025 году составит 2% ВВП, как того требует альянс НАТО.

"Доля оборонной сферы Франции к 2025 году составит 2% ВВП. В частности, Франция выделит на оборону около 200 миллиардов евро в 2019-2023 годах, а в общей сложности на весь период действия закона о военном планировании будет выделено 285 миллиардов евро", — заявила глава оборонного ведомства.

Оборона в цифрах

Парли подчеркнула, что новый закон о военном планировании в основном сосредоточился на вопросах боеспособности французской армии. "Закон о военном планировании предусматривает модернизацию и обновление как обычных средств вооружения, так и средств ядерного сдерживания. Этот документ также позволяет ускорить поставки ряда вооружений, недостаток которых стал критичным", — рассказала глава минобороны.

Так, в сфере сухопутных войск будет ускорена программа "Скорпион", и 50% новых многоцелевых бронированных машин типа Griffon, Jaguar и VBMR Léger будут поставлены уже к 2025 году. ВМС Франции получат четыре первых ядерных подводных лодки нового поколения типа Barracuda, три многоцелевых фрегата FREMM и два фрегата FTI. ВВС Франции получат 28 новых самолетов типа Rafale, беспилотники и 55 обновленных самолетов Дассо "Мираж" 2000. Число самолетов-заправщиков на вооружении Франции к 2025 году будет увеличено до 15.

Киберпространство и разведка

Министр обороны Франции также подчеркнула, что новый закон о военном планировании также предусматривает выделение значительных средств на разведку и кибербезопасность. Так, по словам Парли, на "борьбу в киберпространстве" будет выделено 1,6 миллиарда евро, а к 2025 году в этой сфере будет создано тысяча новых рабочих мест для "кибербойцов".

Французская разведка получит инвестиции в размере 4,6 миллиарда евро и расширит штат еще на 1,7 тысячи мест. Всего в оборонной сфере Франции к 2025 году планируется создать 6 тысяч новых рабочих мест.