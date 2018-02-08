Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заявление Токио о том, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию в мире, оказывает негативное влияние на российско-японские отношения, в том числе по мирному договору, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что "сейчас дестабилизирует мировое ядерное сообщество Россия, которая продвигает разработку и применение малых ядерных боезарядов".

"Подобные заявления Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией и оказывают негативное влияние на общую атмосферу в двусторонних отношениях, включая переговоры по проблеме мирного договора", — сказала Захарова.