МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заявление Токио о том, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию в мире, оказывает негативное влияние на российско-японские отношения, в том числе по мирному договору, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные заявления Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией и оказывают негативное влияние на общую атмосферу в двусторонних отношениях, включая переговоры по проблеме мирного договора", — сказала Захарова.