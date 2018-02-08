Россия и США прорабатывают встречу комиссии по договору о СНВ

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Россия и США прорабатывают встречу двухсторонней консультативной комиссии по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По СНВ ничего пока не запланировано. Если вы имеете в виду встречу двусторонней консультативной комиссии (ДКК) в формате договора — то сейчас этот вопрос обсуждается, мы как раз в процессе решения находимся", — сказал Рябков журналистам.

"Если вы имеете в виду консультации о стратегической стабильности, в том числе по СНВ, но не с такой степенью детализации, как это происходит на ДКК — то речь о Шенноне, то же самое — я думаю, что вопрос недель, а не месяцев", — добавил он.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.