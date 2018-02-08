В МИД отреагировали на заявления Токио о разработке ядерных зарядов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Москве удивлены заявлениями Токио о том, что Россия занимается разработкой ядерных зарядов малой мощности, непонятно, на чем они основываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Россия, продолжая разработку ядерных зарядов малой мощности, вносит нестабильность в этой сфере.

"Честно говоря, вызывает недоумение утверждение, будто бы Россия ведет разработку таких вооружений, непонятно, на чем базируется заявление главы МИД Японии", — сказала она на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, "разработкой ядерных зарядов малой мощности занимается не Россия, а Соединенные Штаты Америки".