В МИД отреагировали на заявления Токио о разработке ядерных зарядов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Москве удивлены заявлениями Токио о том, что Россия занимается разработкой ядерных зарядов малой мощности, непонятно, на чем они основываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Честно говоря, вызывает недоумение утверждение, будто бы Россия ведет разработку таких вооружений, непонятно, на чем базируется заявление главы МИД Японии", — сказала она на брифинге в четверг.
По словам Захаровой, "разработкой ядерных зарядов малой мощности занимается не Россия, а Соединенные Штаты Америки".