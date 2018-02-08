Супруга Бута рассказала о квартире, где обнаружили подпольный игорный клуб

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в настоящее время 25-летний срок заключения в США, никогда не жил в квартире на улице Гашека в Москве, где якобы был обнаружен подпольный игорный клуб, сообщила РИА Новости в четверг жена россиянина Алла Бут.

Информация о том, что в четырехкомнатной квартире Бута в центре Москвы был обнаружен подпольный покерный клуб, ранее появилась в одном из Telegram-каналов.

"Квартира была куплена, когда мы находились за границей, а в 2001 году была передана Виктором в пользование старшему брату. По возвращении в Россию мы жили сначала с родителями, а затем переехали в дом в Подмосковье, в котором живем и сейчас", — рассказала Алла Бут.

"Ни Виктор, ни я не распоряжаемся этой квартирой с 2001 года. Насколько мне известно, квартира сдается в аренду", — добавила она.

По ее словам, Виктор Бут номинально остается владельцем квартиры. "Мы до сих пор зарегистрированы по адресу этой квартиры: Виктор, я и наша дочь. Но мы никогда там не жили. Виктор собирался переоформить квартиру, однако сделать это до ареста в Бангкоке в 2008 году не успел", — сообщила Бут.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны. Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по таким обвинениям, как у Бута, которого присяжные признали виновным, по закону она не могла утвердить другой приговор.