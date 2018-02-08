Богданов обсудил с послом Йемена гуманитарную ситуацию в республике

Бои в йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами. 28 января 2018

Бои в йеменском городе Аден, вспыхнувшие между сепаратистами и правительственными силами. 28 января 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Йеменской республики в Москве Ахмедом Аль-Вахейши гуманитарную ситуацию в Йемене, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы были предметно обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней российско-йеменской повестки дня, а также складывающаяся военно-политическая и гуманитарная обстановка в Йемене с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования продолжающегося там вооруженного конфликта", — говорится в документе.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября прошлого года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.