Российские болельщики устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Болельщики российской олимпийской сборной устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета о недопуске российских спортсменов. Видео с места опубликовал канал SportHeart на YouTube.

"Мы, болельщики российской олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь", — говорится в комментарии в начале видео.

Последняя фраза из комментария проецировалась на стену напротив штаб-квартиры. Ролик сняли в январе.

В декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, однако спортсменам, которые никогда не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие в Играх под нейтральным флагом.

В начале февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах. МОК тем не менее отказался допустить до Олимпийских игр в Пхенчхане 13 из них. Комитет также объявил о планах подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS.

WADA, в свою очередь, выразило "серьезную обеспокоенность" вердиктом CAS и поддержало стремление МОК его оспорить.