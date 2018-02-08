Российские болельщики устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Болельщики российской олимпийской сборной устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета о недопуске российских спортсменов. Видео с места опубликовал канал SportHeart на YouTube.
"Мы, болельщики российской олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь", — говорится в комментарии в начале видео.
Последняя фраза из комментария проецировалась на стену напротив штаб-квартиры. Ролик сняли в январе.
В декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, однако спортсменам, которые никогда не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие в Играх под нейтральным флагом.
WADA, в свою очередь, выразило "серьезную обеспокоенность" вердиктом CAS и поддержало стремление МОК его оспорить.