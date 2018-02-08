Шеф-редактор украинского радио "Вести" назвал захват офиса рейдерством

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Обыски, проводимые силовиками в помещениях украинского медиахолдинга "Вести" в Киеве, и передача офисных помещений является давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата, заявил шеф-редактор входящего в холдинг радио "Вести" Андрей Блинов.

Ранее в четверг главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

"Мой личный взгляд, что это давление на СМИ и рейдерство", — сказал Блинов журналистам в четверг. Он отметил, что на данный момент в офисе издания находятся люди в масках, которые не пускают сотрудников холдинга на работу. При этом он сообщил, что в данный момент сайт холдинга работает с удаленного доступа, а работу радио планируется возобновить в течение суток из другой студии.

Блинов добавил, что юристы холдинга пытаются встретиться с новым управляющим помещений, где находится офис, для подписания договора аренды. При этом глава Нацагенства Антон Янчук сообщил на брифинге, что новым управляющим офисных помещений "Вестей" стала компания ООО "Бизнес-центр Навигатор".

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.