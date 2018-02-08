"Оппозиционный блок" назвал ситуацию с украинской редакцией "Вести" позором

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" требует от властей Украины прекратить преследование журналистов, заявил депутат Юрий Павленко.

Ранее в четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Позднее Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под контроль офисные помещения редакции. При этом глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга.

"Очередные обыски в редакции "Вестей" – это позорный акт устрашения журналистского сообщества. Журналистам в который раз посылают четкий сигнал: публикуете критические материалы о деятельности власти – будьте готовы к уголовным делам, обыскам и преследованиям. К большому сожалению, чтобы заткнуть рот оппозиционным СМИ, власть не гнушается никакими методами", — цитирует Павленко сайт партии.

Он считает, что такие действия правоохранителей направлены на препятствование журналистской деятельности. "Не вызывает сомнений, что "визит" силовиков в редакцию "Вестей" стал следствием журналистских расследований издания, которые очень не понравились кому-то во власти. Не имея чем ответить на критические материалы, они решили пойти самым простым путем – заблокировать работу медиахолдинга", — добавил политик.

Атака на "Вести": Раньше за подобное сажали, а теперь и за преступление не считаютhttps://t.co/ke797mzwRJ pic.twitter.com/AY67LVrHIk — Газета Вести (@vesti) 8 февраля 2018 г.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

В 2017 году украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в стране. Кроме того, согласно всемирному отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране.