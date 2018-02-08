Москва прорабатывает встречу глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Встреча глав МИД "нормандской четверки" может пройти "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
"Было много вопросов – мы это уже комментировали – относительно возможности проведения встречи в "нормандском формате". Она также находится в стадии проработки. Будем вас и дальше информировать о ходе пребывания работы российской делегации в Мюнхене", — сказала Захарова.
Очередная, 54-ая, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля в баварской столице. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, — более 20 глав государств и правительств.
Ранее МИД ФРГ не исключил возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подтвердил, что прорабатывается возможность такой встречи.