Москва прорабатывает встречу глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Встреча глав МИД "нормандской четверки" может пройти "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Было много вопросов – мы это уже комментировали – относительно возможности проведения встречи в "нормандском формате". Она также находится в стадии проработки. Будем вас и дальше информировать о ходе пребывания работы российской делегации в Мюнхене", — сказала Захарова.

Очередная, 54-ая, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля в баварской столице. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, — более 20 глав государств и правительств.

Участие подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко. США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн. В форуме со стороны хозяев примут участие действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, лидер Социал-демократической партии Германии и возможный новый глава МИД ФРГ Мартин Шульц, а также главы других министерств и ведомств.

Ранее МИД ФРГ не исключил возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подтвердил, что прорабатывается возможность такой встречи.