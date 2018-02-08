Власти Косово установили личность убийцы политика Ивановича, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Косовская разведывательная служба и полиция самопровозглашенной республики установили личность убийцы сербского политика Оливера Ивановича в Северной Косовска-Митровице, сообщила приштинская Gazeta Express со ссылкой на собственный источник в органах безопасности.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов был убит 16 января в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".

"Косовская разведывательная служба и полиция располагают информацией о том, кто нажал на курок, а также о мотивах убийства. У них пока нет всей информации для ареста преступников, но есть след. Весьма вероятно, что службы безопасности уже проинформировали политическое руководство Косово и Сербии о своих наработках", — цитирует издание свой источник.

Генпрокурор Косово Александр Люмези в начале февраля сообщил, что следствие по делу об убийстве в Косово сербского политика Оливера Ивановича получило улики, теперь требуется найти исполнителя.

Ранее полиция самопровозглашенной республики создала специальную группу по расследованию убийства. Правоохранительные органы непризнанного государства сообщали, что изучают записи камер безопасности с места преступления, опрашивают свидетелей, проводят анализ телефонных переговоров и электронной переписки.

Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи заявил в начале февраля, что органы следствия скоро обнародуют конкретные результаты своей работы по делу об убийстве Ивановича. По его словам, речь идет о "мафиозно-криминальном акте, без данных о политическом мотиве или этнической подоплеке".