Миссия ОБСЕ зафиксировала рост числа нарушений перемирия в Донбассе

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали увеличение на 30% числа случаев нарушения перемирия в Донбассе за минувшую неделю, заявил в четверг на брифинге первый замглавы миссии Александр Хуг.

"На прошлой неделе насилие на востоке Украины не прекращалось. Мы зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на 30%. В основном, в треугольнике Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт. Всего подтверждено более 3,2 тысячи случаев нарушения режима перемирия", — сказал Хуг.

По его словам, за неделю в три раза увеличилось число случаев использования запрещенного минскими договоренностями вооружения. "За неделю миссия видела 56 единиц вооружения, размещенного в нарушение договоренностей, 49 из них – на подконтрольных Киеву территориях ", — добавил Хуг.

Он также сообщил, что на минувшей неделе имели место 13 случаев препятствования работе наблюдателей, два из них – на подконтрольной Киеву территории и 11 — на неподконтрольной.