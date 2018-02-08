Политолог увидел деловую подоплеку в скандале вокруг Вайткуса и Sputnik

ВИЛЬНЮС, 8 фев — РИА Новости. Глава Русского драматического театра готов обвинить кого угодно в "кампании по дискредитации", поскольку опасается, что может лишиться контракта после нового конкурса Минкультуры. Такое мнение в интервью Sputnik Литва высказал политолог, член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Дмитрий Лысенков.

В Литве разгорается скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес местных деятелей искусства. В понедельник Sputnik Литва опубликовал взвешенную заметку об обвинениях в адрес главы Русского драматического театра, режиссера Йонаса Вайткуса со стороны бывшей студентки Вильнюсской художественной академии Симоны Бекшайте.

Режиссер назвал это "клеветой" и частью "кампании по дискредитации", которую ведут против него "недружественные к Литве силы" через Sputnik и другие СМИ.

Однако буквально через несколько часов в адрес Вайткуса последовало новое обвинение — на этот раз со стороны его бывшей ассистентки Юдиты Юкнеле. Женщина уточнила, что она "не российский агент", но не может больше молчать, слыша, как режиссер, вместо того чтобы извиниться перед ней, говорит о происках "российских спецслужб".

Дмитрий Лысенков предположил, что в ситуации с Вайткусом, вероятнее всего, есть деловая подоплека, и напомнил, что до него о "российском вмешательстве" говорили самые высокопоставленные лица США и Европы.

"В этом масштабе заявления главы Русского драмтеатра в Литве о том, что он располагает очевидными фактами, что агентство Sputnik Литва его намеренно дискредитирует, выглядят комично карликовыми", — подчеркнул политолог и напомнил, что никаких доказательств режиссер не предоставил.

Лысенков обратил внимание на тот факт, что Вайткус участвует в конкурсе Министерства культуры Литвы на должность главы Русского драмтеатра.

"Я полагаю, что вот этот инструмент — может быть, он не очень уверен в том, что он пройдет на это место, и вдруг появившиеся заявления о домогательствах к своим сотрудницам — возможно, это игра на то, чтобы его устранить из списка претендентов на роль главы театра", — заключил Лысенков.

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