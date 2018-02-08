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В мире

На Украине обеспокоились ростом влияния азербайджанского "вора в законе"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (127)
13:5308.02.2018
(обновлено: 14:12 08.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции. Архивное фотоСотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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БАКУ, 8 фев – РИА Новости. В Национальной полиции Украины обеспокоены растущим влиянием на местные криминальные круги азербайджанского "вора в законе" Надира Салифова, известного, как Лоту Гули, сообщает Sputnik Азербайджан.

Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области во время прогулки
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Все меняется, "воры в законе" стоят не только за проституцией, торговлей наркотиками и оружием, кражами и разбоями, нелегальной миграцией. Они контролируют у нас добычу янтаря, вырубку лесов. В сфере их внимания строительный бизнес, земельные вопросы, госзакупки", — написал на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, освободившийся из тюрьмы после 25 лет заключения Надир Салифов обосновался в Турции и начал создавать вокруг себя преступный клан, параллельно распространяя свое влияние на Украине.

"Буквально сразу после его освобождения на территории Украины были совершены похищения людей разных национальностей (армян, украинцев), занятых торговлей на овощных рынках. Надир Салифов — очень современный преступник, который принимает выкуп в биткоинах", — заявил Аброськин.

Задержание правонарушителя. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Полицейский указал на то, что Салифов пытается захватить рынки зелени в странах СНГ. На первый взгляд это кажется мелочью, но за этим стоят большие деньги. Салифов подозревается в причастности к убийству, совершенному с целью захвата рынка зелени.

Более того, полиция располагает информацией, что с Украины в Турцию к Лоту Гули потянулся поток криминальных элементов. Аброськин пообещал сделать все возможное, чтобы нога криминальных авторитетов не ступила на украинскую землю.

Он поведал, что в этом году некоторые из "воров в законе" будут задержаны за организацию заказных убийств и похищение людей.

Аброськин рассказал, что сейчас идет работа по созданию спецподразделения по борьбе с организованной преступностью, которое придет на смену УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью). Главной проблемой является слабая доказательная база по обвинению криминальных авторитетов. Для этого в банды будут внедряться сотрудники ведомства под прикрытием.

Сотрудник полиции в Тбилиси. Архивное фото
© Sputnik / Леван Авлабрели
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По словам полицейского чиновника, параллельно ведется работа с коллегами из США и Европы, в результате чего украинские "законники" попали в "черный" список. Отныне "воры в законе" не смогут попасть на свои дорогие виллы в Греции, Австрии, Чехии. Им запрещен въезд в Евросоюз.

Аброськин охарактеризовал Салифова, как одного из самых жестоких преступников. У полиции есть информация, что за освобождение заложников похитители требуют от одного миллиона долларов и выше. Однако пока на Украине никто не решается открыто противостоять Салифову.

"Воры в законе" ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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el11osmanov
А что, разве нет в России авторитетных армянских воров в законе, там их намного больше, пруд не пруди
15:57
08.02.2018
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sergeiy21
А как же П-Вальцман, Яйценюк, Гройсман, Турчинов и др?!
Их-то почему обидели?!
14:51
08.02.2018
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