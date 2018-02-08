На Украине обеспокоились ростом влияния азербайджанского "вора в законе"

БАКУ, 8 фев – РИА Новости. В Национальной полиции Украины обеспокоены растущим влиянием на местные криминальные круги азербайджанского "вора в законе" Надира Салифова, известного, как Лоту Гули, сообщает Sputnik Азербайджан.
По его словам, освободившийся из тюрьмы после 25 лет заключения Надир Салифов обосновался в Турции и начал создавать вокруг себя преступный клан, параллельно распространяя свое влияние на Украине.
"Буквально сразу после его освобождения на территории Украины были совершены похищения людей разных национальностей (армян, украинцев), занятых торговлей на овощных рынках. Надир Салифов — очень современный преступник, который принимает выкуп в биткоинах", — заявил Аброськин.
Более того, полиция располагает информацией, что с Украины в Турцию к Лоту Гули потянулся поток криминальных элементов. Аброськин пообещал сделать все возможное, чтобы нога криминальных авторитетов не ступила на украинскую землю.
Он поведал, что в этом году некоторые из "воров в законе" будут задержаны за организацию заказных убийств и похищение людей.
Аброськин рассказал, что сейчас идет работа по созданию спецподразделения по борьбе с организованной преступностью, которое придет на смену УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью). Главной проблемой является слабая доказательная база по обвинению криминальных авторитетов. Для этого в банды будут внедряться сотрудники ведомства под прикрытием.
Аброськин охарактеризовал Салифова, как одного из самых жестоких преступников. У полиции есть информация, что за освобождение заложников похитители требуют от одного миллиона долларов и выше. Однако пока на Украине никто не решается открыто противостоять Салифову.
"Воры в законе" ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира.
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