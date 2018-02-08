СБУ завела дело против священника УПЦ МП за пост с георгиевской лентой

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Священник Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, доктор богословия иеромонах Иоанн (Курмояров) заявил, что Служба безопасности Украины завела против него административное дело за пост с изображением георгиевской ленточки, который он разместил в Facebook 9 мая 2017 года.

С 15 июня прошлого года на Украине действует закон, согласно которому ношение или изображение георгиевской ленточки грозит штрафом в две с половиной тысячи гривен (примерно 95 долларов по нынешнему курсу).

Священник опубликовал в Facebook фото повестки в полицию и сообщил, что побывал там и дал пояснения. Теперь ему предстоит суд.

При этом он заявил, что не собирается отказываться от своих воззрений и будет добиваться компенсации от СБУ.

"Во-первых, мне грозит штраф, а пока его нет, я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленточки где угодно. Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленточку открыто, так как считаю, что заплатил за такую возможность. И, в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ", — добавил он.