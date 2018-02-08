Моль угрожает коллекции произведений искусства в британском парламенте

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Британский парламент страдает от нашествия моли, которая "представляет серьезный риск" для произведений искусства, исторической мебели и текстильных изделий, пишет газета Telegraph.

По данным издания, в прошлом году было выявлено, что в зданиях парламента обитают около 20 тысяч особей моли. В 2010 году их число немного превышало отметку в 11,8 тысячи.

Сообщается, что в 2016 году на средства против моли британский парламент потратил почти 9 тысяч фунтов стерлингов. В зданиях были установлены 729 специальных устройств, чтобы выявить количество моли и оценить масштаб проблемы.

"Популяция платяной моли должна контролироваться, чтобы предотвратить повреждение мебели… и текстильных изделий. Коллекции произведений искусства парламента, которая включает одну из самых крупных коллекций современного художественного текстиля в государственной собственности, также серьезно угрожает нашествие (моли — ред.)", — заявило руководство парламента.

Между тем, в зданиях государственных институтов Великобритании очень остро стоит проблема с мышами. Несколько депутатов неоднократно заявляли, что кота необходимо завести в здании парламента, а члены городской ассамблеи Лондона напрямую обратились к мэру Садику Хану с аналогичной просьбой после того, как во время экскурсии школьников с потолка зала упала мышь.

Ранее сообщалось, что службе по борьбе с вредителями пришлось 40 раз за год приезжать в канцелярию британского премьера из-за того, что ленивый "главный мышелов" резиденции не справлялся со своими обязанностями. Согласно поступившим в распоряжение газеты Sunday Times документам, кот Ларри, который официально числится в штате Даунинг-стрит, упустил 29 крыс и мышей. Чтобы побороть нашествие грызунов, в резиденцию пришлось вызывать специалистов. В последнее время жалобы стали поступать и на главного мышелова британского МИД, кота Палмерстона. Как отмечают СМИ, сотрудникам ведомства запретили кормить кота, чтобы стимулировать его к более активному образу жизни и эффективной работе.