Израиль назначил нового посла в Иордании после полугодового перерыва

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Израиль назначил Амира Висброда новым послом в Иордании, сообщил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон в своем Twitter.

По его словам, решение было принято специальной министерской комиссией, которую возглавил генеральный директор МИД Израиля Юваль Ротем.

Израильская дипмиссия в Иордании была закрыта с июля 2017 года по середину января 2018 года. Тогда персонал посольства был экстренно эвакуирован после того, как охранник-израильтянин застрелил двух иорданцев в ходе ссоры, вспыхнувшей при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Израиль 18 января подтвердил достижение соглашения с Иорданией об урегулировании прошлогоднего дипломатического инцидента и немедленном возобновлении работы своего посольства в Аммане.

Амир Висборд (16 апреля 1968 года) — израильский дипломат. Согласно данным, опубликованным на сайте Европарламента, Висборд получил степени бакалавра и магистра в Еврейском университете Иерусалима по специальности "Арабский язык и литература и Ближневосточные исследования", "Арабский язык и литература". В 1995-1997 году прошел кадетские дипломатические курсы при министерстве иностранных дел Израиля. В 2001-2014 годах являлся первым секретарем посольства Израиля в Иордании.

Занимал должности директора департамента Сирии и Ливана (2006-2008, 2011-2012). В 2008-2011 году являлся советником-посланником Израильской миссии при ООН. С декабря 2013 года занимает должность главы Ближневосточного бюро Центра политических исследований МИД Израиля. Женат, отец троих детей.

Иордания — одна из двух, наряду с Египтом, арабских стран, которые имеют дипломатические связи с Израилем.