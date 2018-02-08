МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва привержена соблюдению санкционных резолюций Совета безопасности ООН в отношении КНДР и выполняет их безукоризненно, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Мы привержены санкциям. Конечно, некоторые позиции этих санкционных резолюций не вполне нас удовлетворяют, но раз уж мы за них проголосовали, то мы выполняем эти требования безукоризненно", — пояснил российский дипломат в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается обвинений в наш адрес по поводу того, что, якобы, мы вместе с Китаем помогаем северокорейцам обходить санкции (СБ ООН — ред.), эти обвинения абсолютно не соответствуют действительности. Мы привержены санкциям", — подчеркнул он.

"Почему нас обвиняют, какую цель преследуют, можно только догадываться. Я подозреваю, что цель этих обвинений — создать атмосферу страха вокруг любых контактов с Северной Кореей, чтобы наши экспортеры и импортеры по определению шарахались от Северной Кореи, боялись связей с ней даже по тем направлениям, которые санкциями не запрещены", — сказал посол.

Совет Безопасности ООН в августе прошлого года в ответ на очередные ракетные испытания КНДР принял резолюцию номер 2371, расширяющую санкции против Северной Кореи. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли КНДР.

США дополнительно ввели собственные санкции против КНДР в рамках противодействия ядерной и ракетной программам Пхеньяна, которые включают санкции против 16 физических лиц, девяти юридических лиц и шести морских судов. Среди попавших под санкции — физлица и юрлица, зарегистрированные в Китае, России и Абхазии. В последующем комментарии министра финансов США Стивена Мнучина говорилось, что некоторые игроки рынка из Китая и России продолжают работать с северокорейским режимом, "обеспечивая его ядерные амбиции".

Также в западных информагентствах появлялась информация, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН. Сообщалось, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда. Однако в МИД КНР, заявили, что не имеют информации о том, что северокорейские и китайские суда могли участвовать в перевозке угля из КНДР в Россию.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва соблюдает все международные правила и ограничения.