Союз журналистов Украины прокомментировал обыски в холдинге "Вести"

Человек смотрит на смартфоне трансляцию с камер наблюдения редакции газеты Вести, где проходят обыски. 8 февраля 2018

Человек смотрит на смартфоне трансляцию с камер наблюдения редакции газеты Вести, где проходят обыски. 8 февраля 2018

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга "Вести".

Ранее в четверг главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко сообщила, что силовики проводят обыски в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу.

"Применение грубой силы — это аргумент слабых и неправых. С шести утра силовики заблокировали работу холдинга "Вести". Будто бы хозяйственный спор, потому что идет попытка государства изъять "сомнительные" активы… Очевидно, это препятствование работе СМИ, работе журналистов. Это проявление дикости людей у власти и людей в погонах. Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученных от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция медиахолдинга "Вести", во исполнение решения суда от 28 сентября 2017 года. Законным владельцем этих помещений теперь является управляющая компания, к которой медиахолдингу "Вести" следует обратиться, чтобы заключить новый договор аренды, добавили в нацагентстве.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.