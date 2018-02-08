Союз журналистов Украины прокомментировал обыски в холдинге "Вести"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга "Вести".
"Применение грубой силы — это аргумент слабых и неправых. С шести утра силовики заблокировали работу холдинга "Вести". Будто бы хозяйственный спор, потому что идет попытка государства изъять "сомнительные" активы… Очевидно, это препятствование работе СМИ, работе журналистов. Это проявление дикости людей у власти и людей в погонах. Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.