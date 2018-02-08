Российский посол рассказал, кто может стать гарантом безопасности КНДР

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва и Пекин могли бы выступить гарантами безопасности КНДР, если Пхеньян откажется от ракетной программы, заявил посол РФ в Пхеньяне в интервью телеканалу "Россия 24".

"Конечная цель нашего поэтапного плана состоит в том, чтобы создать в Северо-Восточной Азии механизм поддержания мира и безопасности. Естественно, безопасности для всех стран региона, включая КНДР. Если в какой-то момент встанет необходимость и Пхеньян проявит интерес к этой теме — гарантий со стороны России и Китая, — я думаю, этот вопрос мог быть рассмотрен и в Пекине, и в Москве. Но до этого, наверное, еще далековато", — сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли Москва и Пекин выступить гарантами безопасности в случае, если КНДР пойдет на уступки и согласится заморозить ядерную программу.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне 2017 года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года.