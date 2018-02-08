КНДР готова обсуждать ядерный вопрос только с США, заявил российский посол

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. КНДР готова обсуждать ракетно-ядерную проблему только с Вашингтоном, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Обсуждение ракетно-ядерной темы северокорейцы, в общем-то, настроены вести только с американцами. Они говорят, что наш (Северной Кореи — ред.) ракетно-ядерный потенциал появился в связи с угрозой, которую республика испытывает со стороны США, поэтому обсуждать эту тему мы будем только с американцами. Но даже если бы это обсуждение произошло, субстантивного какого-то обмена мнениями ожидать сложно от южан (Южной Кореи — ред.). Действительно, тема в первую очередь американо-северокорейская", — сказал он в интервью на телеканале " Россия 24 ".

США и КНДР находятся формально в состоянии войны, поскольку после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить с США мирный договор были отвергнуты Вашингтоном, который признает только Южную Корею единственным законным государством на Корейском полуострове и держит там свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера".