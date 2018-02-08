Российский посол рассказал, какой формат по КНДР будет востребован

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вероятность возобновления шестисторонних переговоров по КНДР невелика, но этот формат будет востребован, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Вероятность (возобновления шестисторонних переговоров — ред.) на данный момент, наверное, все же невелика", — сказал Мацегора в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Как нам представляется, шестисторонний формат будет востребован. Во-первых, он будет востребован обязательно, но, видимо, на последующих этапах. Сейчас стоит задача добиться снижения напряженности в отношениях между Пхеньяном и Сеулом в первую очередь, попытаться снизить напряженность в отношениях между КНДР и США. То есть пока речь о двусторонних форматах", — добавил посол.

Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.