Российский посол считает, что резолюции ООН осложнили связи с КНДР

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Принятые СБ ООН резолюции в отношении Пхеньяна осложнили связи России и КНДР, но важные проекты удалось сохранить, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Истекший год был очень сложным для наших отношений, были приняты несколько резолюций, которые по определению не могли не помешать и не создать определенных препятствий для наших связей в экономике, гуманитарных обменах. Так и произошло", — заявил посол в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Если мы не допустили обвального падения нашего сотрудничества, то, пожалуй, это можно назвать главным нашим успехом, потому что нам удалось сохранить некоторые практические направления наших связей, мы не допустили обвального сокращения количества рабочих, которые работают у нас в нашей стране, сохранили регулярное пассажирское авиационное сообщение. Работает наш проект Раджин", — сообщил посол.

Совет Безопасности ООН в августе прошлого года в ответ на очередные ракетные испытания КНДР принял резолюцию номер 2371, расширяющую санкции против Северной Кореи. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли КНДР.