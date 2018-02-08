Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
"Судебное заседание объявлено продолженным. Присутствуют сторона защиты, сторона обвинения", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.
В начале заседания сторона защиты подала суду полный список свидетелей, которых намерена допросить в суде.
Суд приступил к допросу Гайдука.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.