Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

На заседании суда в четверг, по словам прокурора Руслана Кравченко, запланированы допросы бывшего командующего военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука, бывшего начальника Генштаба, экс-главнокомандующего вооруженными силами Украины Владимира Заманы, а также бывшего первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Павла Шишолина.

"Судебное заседание объявлено продолженным. Присутствуют сторона защиты, сторона обвинения", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

В начале заседания сторона защиты подала суду полный список свидетелей, которых намерена допросить в суде.

Суд приступил к допросу Гайдука.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.