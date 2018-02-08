США убеждают Вьетнам отказаться от закупок российского оружия, пишут СМИ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Госдепартамент США хочет, чтобы Вьетнам отказался от поставок российского вооружения и закупал больше американского, пишет газета Defense News со ссылкой на представителя ведомства.

"Вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства в сфере безопасности", — приводит издание слова представителя госдепа.

"Мы также убеждаем их не ограничиваться помощью США в виде грантов и (в необходимости — ред.) диверсифицировать поставщиков и перейти от таких исторических поставщиков как Россия к покупке американского оборудования. Это, во-первых, даст им больше возможностей, во-вторых, поможет укрепить наше партнерство для более тесного взаимодействия с нашими военными", — добавил он.

Как пишет издание, согласно данным министерства торговли США, с 2005 по 2014 год Вьетнам увеличил военные расходы почти на 400%, Однако, по словам представителя госдепа, страна незначительно усилила закупки американского вооружения даже после того, как США отменили эмбарго на поставки летального оружия Вьетнаму в 2016 году.