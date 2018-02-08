МККК и "Человек в беде" направили в Донбасс 36 машин с гумпомощью

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) и благотворительная организация "Человек в беде" направили для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 36 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Еще 28 грузовиков из Киева с 45 тоннами гигиенических наборов, продуктовыми наборами общим весом 286 тонн, строительными материалами общим весом 96 тонн, 60 тоннами сульфата алюминия, товарами медицинского назначения и постельным бельем от Международного комитета Красного Креста пересекли линию разграничения в КПВВ и направились в Донецк", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что благотворительная организация "Человек в беде" направила для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса восемь грузовиков со строительными материалами и техникой для водоснабжения.