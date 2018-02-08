Рябков заявил, что США сводят на нет усилия ООН по КНДР

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США, заявляя о возможности новых односторонних санкций в отношении КНДР, фактически нивелируют усилия СБ ООН и подрывают его авторитет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя последние высказывания вице-президента США Майкла Пенса о намерении вновь усилить санкционное давление на Северную Корею.

Пенс накануне своего визита в Южную Корею, где он возглавит национальную делегацию на Олимпийских играх, заявил, что США скоро обнародуют "самую жесткую и агрессивную серию" экономических санкций в отношении КНДР.

"Мы неоднократно совместно с США, вместе с другими странами действовали по линии Совбеза ООН, принимая резолюции в ответ на провокационные шаги Пхеньяна в нарушение ранее принятых резолюций, и уже сформирована достаточно жесткая схема в санкционной области. Потенциал подобного рода действий по линии СБ ООН, на наш взгляд, практически исчерпан", — сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что "каждый раз, когда возникает соблазн у Вашингтона все-таки нарастить еще больше давление на неугодные ему страны, все то, что делается по линии Совета Безопасности ООН, по сути дела отбрасывается в сторону".

"И вновь американцы прибегают к односторонним санкционным мерам. Это не партнерский подход, он подрывает авторитет СБ ООН, он лишает других участников международного сообщества уверенности в том, что те взаимопонимания и те договоренности, которые достигаются на общепризнанных площадках, таких как СБ ООН, несущей главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, не будут обрушены, подорваны односторонними действиями США", — констатировал высокопоставленный российский дипломат.