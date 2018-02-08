Актер Юрий Стоянов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Российский актер Юрий Стоянов, известный по юмористической программе "Городок", попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Стоянов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.