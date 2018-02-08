Власти Египта решили депортировать российскую исполнительницу танца живота

КАИР, 8 фев — РИА Новости. Египетские власти приняли решение депортировать российскую исполнительницу танца живота Екатерину Андрееву, задержанную несколько дней назад в Каире за "провокационные действия" и "слишком откровенные танцы", сообщил РИА Новости адвокат танцовщицы Мухаммед Салех.

"Принято решение о депортации российской танцовщицы. Это решение принято после обращения в национальную безопасность и управление полиции нравов. Соответствующий департамент в настоящее время завершает процедуры, связанные с депортацией", — сообщил адвокат.

Египетские правоохранительные органы 6 февраля задержали танцовщицу из России Екатерину Андрееву, известную в арабском мире под именем "Жемчужина", за "слишком откровенные", по мнению властей, танцы. Андреева была задержана в одном из ночных клубов Каира во время своего выступления.

После предварительно рассмотрения дела прокуратура сначала постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Однако потом власти пересмотрели это решение и вынесли вердикт о депортации россиянки.