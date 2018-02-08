Силовики пришли с обысками в редакцию украинских "Вестей"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыски в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу.

"Около 06:00 (07:00 мск) окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей", — написала Омельченко на своей странице в Facebook

Она заявила, что сотрудников "Вестей" не пускают на работу.

Атака на "Вести": Раньше за подобное сажали, а теперь и за преступление не считаютhttps://t.co/ke797mzwRJ pic.twitter.com/AY67LVrHIk — Газета Вести (@vesti) February 8, 2018

"Герои наших публикаций, в частности, следователь военной прокуратуры (Виталий — ред.) Опанасенко угрожает журналистам "Вестей"… Силовики не пускают журналистов на работу, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками", — добавила Омельченко.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что ведомство не причастно к обыскам. "Насколько мне известно, там работает Национальное агентство по возврату активов и имущества", — сказал он РИА Новости.

Ппц‼️

Это должна видеть вся Украина — так "обыскивают" редакцию "Вести"😱

Нашли главные "вещдоки" — две бутылки вискаря😝

Он-лайн: https://t.co/wtZXLN54qV pic.twitter.com/AraBoIPH81 — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) February 8, 2018

Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.