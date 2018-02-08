Силовики пришли с обысками в редакцию украинских "Вестей"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыски в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу.Facebook.
Она заявила, что сотрудников "Вестей" не пускают на работу.
Атака на "Вести": Раньше за подобное сажали, а теперь и за преступление не считаютhttps://t.co/ke797mzwRJ pic.twitter.com/AY67LVrHIk— Газета Вести (@vesti) February 8, 2018
"Герои наших публикаций, в частности, следователь военной прокуратуры (Виталий — ред.) Опанасенко угрожает журналистам "Вестей"… Силовики не пускают журналистов на работу, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками", — добавила Омельченко.
Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что ведомство не причастно к обыскам. "Насколько мне известно, там работает Национальное агентство по возврату активов и имущества", — сказал он РИА Новости.
Ппц‼️— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) February 8, 2018
Это должна видеть вся Украина — так "обыскивают" редакцию "Вести"😱
Нашли главные "вещдоки" — две бутылки вискаря😝
Он-лайн: https://t.co/wtZXLN54qV pic.twitter.com/AraBoIPH81
Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.