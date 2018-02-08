В Киргизии задержали четырех членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*

БИШКЕК, 8 фев – РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии задержали на юге страны четырех активных участников запрещенной в РФ и в Киргизии религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Сузакского района Джалал-Абадской области были задержаны четыре активных членов РЭО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время обысков по месту жительства задержанных сотрудники милиции обнаружили и изъяли большое количество экстремистской литературы. "В настоящее время по изъятым материалам назначена религиоведческая экспертиза и проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия", — добавили в ведомстве.

"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.

* Запрещенная в России террористическая организация