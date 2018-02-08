США скрывают примеры борьбы с терроризмом вместе с Россией, заявили в МИД

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. архивное фото

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В атмосфере русофобии американская администрация замалчивает конкретные примеры антитеррористического взаимодействия с Россией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"С одной стороны, американцы заинтересованы в практическом сотрудничестве, что подтверждают дающие реальные результаты контакты по линии спецслужб", — отметил он.

"С другой стороны, в атмосфере вашингтонской русофобии американская администрация стыдливо замалчивает конкретные примеры антитеррористического взаимодействия с нами", — сказал замглавы МИД России.

По его словам, "из такого контекста выбивались лишь ситуации, когда двусторонние контакты по связанной с антитеррором проблематике выходили на высший уровень".

"К примеру, по итогам телефонной беседы 17 декабря 2017 года между лидерами двух стран, в ходе которой дана высокая оценка взаимодействию спецслужб в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге, Белый дом выпустил на редкость положительный по тональности пресс-релиз", — отметил Сыромолотов.

ФСБ предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы. По версии следствия, предполагаемый сторонник ИГ* Евгений Ефимов с пособниками планировал совершить теракт в Казанском соборе.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом 17 декабря и поблагодарил американского лидера за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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