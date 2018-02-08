МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В атмосфере русофобии американская администрация замалчивает конкретные примеры антитеррористического взаимодействия с Россией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"С другой стороны, в атмосфере вашингтонской русофобии американская администрация стыдливо замалчивает конкретные примеры антитеррористического взаимодействия с нами", — сказал замглавы МИД России.
По его словам, "из такого контекста выбивались лишь ситуации, когда двусторонние контакты по связанной с антитеррором проблематике выходили на высший уровень".
"К примеру, по итогам телефонной беседы 17 декабря 2017 года между лидерами двух стран, в ходе которой дана высокая оценка взаимодействию спецслужб в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге, Белый дом выпустил на редкость положительный по тональности пресс-релиз", — отметил Сыромолотов.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом 17 декабря и поблагодарил американского лидера за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.