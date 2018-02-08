МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская сторона с сожалением констатирует, что подходы США по взаимодействию с РФ в антитерроре двойственны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, "наше (РФ и США) взаимодействие в области борьбы с терроризмом складывалось по-разному".

"Так, в 2011 году – задолго до теракта 15 апреля 2013 года в Бостоне – мы несколько раз направляли в США по партнерским каналам информацию о деятельности братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Сначала ответов не было, потом американцы заявили, что "сами разберутся" со своими гражданами, и в результате произошла трагедия", — пояснил он.

"В то же время имеется и положительный опыт работы с США в этой сфере, например, во время подготовки и проведения Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда американские спецслужбы установили с российскими коллегами реальные деловые партнерские отношения и помогали в обеспечении безопасности", — сказал Сыромолотов.

"Предотвращение терактов в Санкт-Петербурге 17 декабря 2017 года благодаря переданной ЦРУ разведывательной информации – еще один пример конструктивного и, что особенно важно, результативного взаимодействия на контртеррористическом треке", — добавил он.

"Вместе с тем с сожалением вынужден констатировать, что подходы Вашингтона к взаимодействию с нами в антитерроре, как и по другим аспектам отношений, сейчас двойственны", — отметил замглавы МИД РФ.

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