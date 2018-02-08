ВСУ обстреляли территорию ЛНР шесть раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 152 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Калиново, Нижнее Лозовое, Красный Лиман и Вергулевка. Всего по территории республики было выпущено около 60 снарядов и мин.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий получил ранения.

Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки "зафиксировано 17 прицельных обстрелов".

"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевое травмирование. В удовлетворительном состоянии он был доставлен в медицинское учреждение, ему предоставлен необходимый объем лекарственной помощи", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-миллиметровых минометов и гранатометов вблизи Луганского, Троицкого, Крымского и Новгородского. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из танка, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Песков и Широкина. Кроме того, силовики сообщили о том, что сбили беспилотник.