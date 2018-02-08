Заседание контртеррористической группы с Пакистаном проведут в Исламабаде

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Седьмое заседание контртеррористической группы Россия — Пакистан с участием замглавы российского МИД Олега Сыромолотова пройдет весной в Исламабаде, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии в российском МИД Замир Кабулов.

"В данной сфере осуществляется плотное взаимодействие по партнерским каналам спецслужб. Давно и достаточно успешно функционирует межведомственная рабочая группа по контртеррору. С российской стороны ее возглавляет Олег Сыромолотов. Седьмое заседание группы должно пройти в Исламабаде этой весной", — сказал Кабулов.

Ранее посол Пакистана в Москве Кази Халилулла рассказал РИА Новости, что заявления США о многомиллиардной помощи Исламабаду на противодействие терроризму недостоверны. По его словам, претензии США, "связанные с миллиардами долларов в качестве помощи, вводят в заблуждение", так как около половины от общего объема помощи — плата Пакистану за использование США с 2001 года пакистанских наземных объектов и воздушных коридоров для операций в Афганистане.