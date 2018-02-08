Пушков ответил на желание Польши "разблокировать" отношения с Россией

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, выразившего готовность разблокировать отношения с Россией в отдельных областях.

"Вновь слышим от МИД Польши заявления о готовности "разблокировать отношения" с Москвой. Хотят и "Северный поток" сорвать, и скидку на газ получить", — написал Пушков в Twitter.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в минувшую среду встретился с российским послом в Варшаве Сергеем Андреевым, в ходе которой выразил готовность польской стороны "разблокировать" отношения с Москвой в отдельных областях и подчеркнул необходимость отказа от "негативной полемики".

В конце января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти США распространить санкции на строительство газопровода "Северный поток — 2". Он заявил, что Вашингтон будет поддерживать Варшаву в стремлении диверсифицировать источники поставки энергоносителей, в том числе это могут быть поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов.