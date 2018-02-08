Обвиняемый по делу о попытке госпереворота в Черногории объявил голодовку

БЕЛГРАД, 8 фев — РИА Новости. Основной фигурант по делу о предполагаемом путче в Черногории, бывший командир жандармерии Сербии Брастилав Дикич объявил сухую голодовку, сообщила черногорская газета Pobjeda со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Тем самым Дикич, страдающий от онкологического заболевания и не признающий вину, требует адекватного медицинского лечения и освобождения из-под стражи.

"Он начал сухую голодовку и отказывается от медицинской помощи в помещении СИЗО. Он использует медикаменты иностранного происхождения и альтернативные методы лечения, которых нет в списке министерства здравоохранения, поэтому ему не может быть оказана адекватная медицинская помощь", — сообщил газете адвокат Душан Йовович.

По его словам, суду сделан запрос об освобождении Дикича из-под стражи, решение по которому не принято.

Это не первая акция голодовки, которую объявляют проходящие по делу о госперевороте. В конце сентября 2017 года 62-летняя гражданка Сербии Бранка Милич в зале суда в Подгорице заявила, что дело о путче было сфабриковано "ради вступления Черногории в НАТО", она отрицала свою вину и объявила голодовку, так как, по ее словам, суд и прокуратура нарушали ее права. Спустя 13 дней после начала голодовки суд освободил ее из-под ареста при условии, что во время процесса Милич будет постоянно находиться в женском монастыре.

Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года начался в июле 2017 года. Согласно версии спецпрокуратуры, группа путчистов планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения парламента с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича.

В рамках идущего процесса обвинения в организации и попытке путча выдвинуты против 14 лиц: граждан РФ Эдуарда Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, которые недоступны черногорским правоохранительным органам, а также в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и против трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Обвиняемые вину категорически отрицают, указывая на недостаток доказательств и оценивая происходящее как сфабрикованный политический процесс.