В Мексике предложили способ для уменьшения числа угона автомобилей

МЕХИКО, 8 фев – РИА Новости. Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера в среду предложил делать маркировку на автомобильных деталях, чтобы снизить число краж автомашин.

По словам Мансеры, такое предложение объясняется тем, что зачастую автомобили угоняют не для продажи целиком, а для разборки на запчасти и продажи их по отдельности.

"Не думаю, что будет много возможностей продать так (с маркировкой) машину. Краденые машины часто используют для разбора на запчасти и их продажи там, где, как мы прекрасно знаем, этим занимаются. Пока не будет "татуировок", этот бизнес будет продолжаться", — заявил мэр города.

Мансера не уточнил, каким образом он предлагает делать подобные маркировки, но сразу заметил, что данная работа будет очень трудной.